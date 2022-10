Universitario de Deportes sacó un ajustado empate frente a Melgar, en la última jornada del Clausura. Si bien no fue el resultado que buscaban, igual valoran el punto que se pudo conseguir en el estadio Monumental. Para la jornada 17 les corresponde descansar, aunque antes de pensar en el siguiente rival, es preciso analizar lo ocurrido en Ate.

Esto, luego de que el plantel no lograra sacar una ventaja considerable en el marcador, pese a tener la ventaja numérica en el campo, luego de que el ‘Dominó' se quedó con nueve hombres en el campo, tras la expulsión de Jean Pierre Archimbaud. Al respecto, Piero Quispe manifestó que poco se pudo hacer frente a la defensa rojinegra.

“No creo que la ansiedad, pese a la ventaja numérica, haya sido determinante. Melgar se cerró bien y no pudimos hacer el gol”, indicó el volante ‘crema’, quien no pudo evitar pronunciarse sobre la falta que le cometió Archimbaud. En ese sentido, aclaró que “no lo hizo con mala intención, en la posición en la que estoy siempre habrán golpes”.

Respecto a los dos partidos que le restan por jugar, si bien podrán acumular más puntos, ya no les alcanza para poder pelear por el título del Clausura. Pese a ello, Quispe está convencido de que el elenco ‘merengue’ no descansará hasta poder conseguir una clasificación internacional.

“Toca buscar y entrar a la Libertadores o la Sudamericana. Todo el equipo quiere ir a una copa internacional y vamos a salir como siempre con la mente positiva y ganadora para estos partidos que quedan”, sentenció para las cámaras de GOLPERU. Los rivales que le quedan son Sport Huancayo y Sport Boys.

Dichos compromisos se disputarán por las jornadas 18 y 19 del Clausura, respectivamente. Contra el ‘Rojo Matador’, el cotejo está programado para este domingo 23 de octubre desde las 3:30 p.m. en el estadio Monumental. En tanto, contra los rosados, el partido está programado para el domingo 30 de este mes, aunque el horario está por definirse.





