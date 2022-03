Cuando toca el balón, el hincha del club Universitario de Deportes se paraliza de la emoción. Y, automáticamente, todas las miradas van directo a Piero Quispe , volante de 20 años, que cada fin de semana deleita a los amantes del buen fútbol, a través de su atrevido y prometedor juego. Más allá de ello, el jugador con la número ‘36′ en la espalda, tiene los pies en la tierra y, por supuesto, claro sus objetivos.

El volante crema conversó con Depor y confesó que su sueño no solo es campeonar con el equipo de sus amores y jugar en el extranjero, sino también hacer ‘diabluras’ vistiendo la camiseta de la Selección Peruana , junto a Christian Cueva . Además, se declaró admirador del fútbol de ‘Orejas’ Flores y de Lionel Messi.

¿Cómo te sientes con el respaldo de los hinchas por tu juego?

Lo tomo con calma en el momento. Siento que debo mejorar más. Siempre hay algo más por aprender. Ningún jugador es perfecto. Además, debo mejorar mi condición física.

Tus lágrimas tras la eliminación copera ante Barcelona de Guayaquil cautivaron a los hinchas cremas…

Lloré de impotencia, pues podíamos hacer algo más. Fue un partido bastante duro, pero el fútbol nos dará revancha.

¿Cómo te sientes al jugar junto a Hernán Novick?

Muy cómodo. A veces me metía al centro para jugar, pero todo bien, incluso como extremo. Juego con quien determine el profesor (Álvaro Gutiérrez). Él es quien decide.

¿Quiénes son los que te aconsejan más en el primer equipo?

Nelson Cabanillas, Aldo Corzo, Nelinho Quina, José Carvallo, Álex Valera, en realidad todos.

Admira a Cueva y apunta a la selección

Hace poco, Néstor Bonillo, preparador físico de la selección, comentó que pidió tu video del partido ante Barcelona de Ecuador…

Mi sueño es jugar en la Selección Peruana. Lo que Dios quiera, en su momento, pero lo tomo con calma. Primero debo trabajar bien en mi club, Universitario, y seguir creciendo.

¿Estás siguiendo un plan nutricional especial para aumentar tu masa corporal?

Sí, estoy enfocado en mi crecimiento muscular. Tengo que mejorar mi contextura física, lo tengo presente. Además, voy a tomar proteínas, haré más gimnasio. También voy a estudiar inglés, que es importante.

¿A quién sigues de la selección por tus características de juego?

A Christian Cueva. Mi sueño es jugar a su lado en la selección, y seguiré trabajando duro para alcanzarlo.

¿Cuáles son tus objetivos inmediatos en el fútbol?

Primero consolidarme en Universitario, luego salir campeón y jugar en el extranjero, pero todo paso a paso.

Sueña con lograr el título con la ‘U’

¿Qué eliges: un gol con triunfo en un clásico o el campeonato?

La vuelta olímpica con Universitario.

Eres uno de los jugadores que recibe más faltas...

Desde que jugaba en la Academia Héctor Chumpitaz, los rivales me pateaban, pero siempre he seguido adelante. Me da más ánimos de jugar.

¿La ‘U’ tendrá más fútbol con las últimas incorporaciones de Andy Polo y Rodrigo Vilca?

Sí, son grandes jugadores. Nos aportarán mucho al equipo. Yo, en lo personal, seguiré entrenando, mejorando cada día. Después, el profesor será quien decide.

¿Alguna vez alentaste a la ‘U’ desde tribuna?

Sí, he ido. Recuerdo que fui al estadio cuando la ‘U’ jugó con Cerro Porteño en la Copa Libertadores 2020. Estuve en tribuna norte.

¿Es cierto que Alianza Lima te quiso contratar?

Es totalmente falso. Yo quiero quedarme siempre en la ‘U’, es mi primera opción.

¿Cómo te sentiste al reencontrarte con Héctor Chumpitaz en Universitario?

Es una emoción muy grande tenerlo con nosotros, no solo para mí, sino para todos. Estar a su lado, es felicidad. Hablo bastante con don Héctor. Me aconseja mucho.





