Jonathan Dos Santos es el ´9´ que tiene un pacto de gol con los colores de Universitario de Deportes. Su excelente performance desde que llegó a tienda crema lo convierten en el fichaje estrella de la presente temporada. Sin embargo, su estadía en tierras peruanas podría terminar a fin de año, fecha estipulada para el fin de su préstamo.

Ernesto Dehl, presidente del Cerro Largo, club dueño de su carta pase, señaló que la institución merengue aún mantiene una deuda con ellos, lo cual sería un impedimento para negociar la opción de compra del atacante uruguayo.

“El préstamo vence el 31 de diciembre. Si Universitario no paga su deuda, no tendrá ninguna opción de solicitar un precio por el futbolista. Hasta el momento no hemos tenido noticias de ellos. Me parece que no es correcto ese proceder”, le dijo a Depor.

La deuda a la cual hace mención el directivo charrúa correspondería al partido amistoso de ‘La Noche Crema 2020’. “Todavía no se hizo efectivo el pago. Los compromisos son para cumplirlos, pero nosotros no somos quién para decirles cómo deben actuar. Honrar los acuerdos es una obligación de todas las instituciones”, agregó.

Jonathan Dos Santos llegó a Universitario a inicio de año de la mano de Gregorio Pérez. Hasta la fecha, el atacante lleva anotados ocho goles: dos en la Copa Libertadores y seis en la Liga 1, donde comanda la tabla de artilleros del Apertura.

