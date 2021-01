El lunes pasado, Jorge Murrugarra fue presentado como el segundo refuerzo de Universitario de Deportes, pensando en la temporada 2021. El jugador le llenó los ojos a Ángel Comizzo con su buena actuación a lo largo de la temporada pasada, la cual fue de mucha ayuda para que los ‘Zorros’ lleguen a las últimas instancias de la Liga 1 (jugaron la final de la Fase 2 ante Sporting Cristal), en búsqueda del título del campeonato nacional.

Murrugarra, de Ventanilla (Callao), debutó en el fútbol profesional el 14 de agosto del 2016 con la camiseta de Deportivo Coopsol, en un duelo ante Alianza Universidad de Huánuco que quedó con el marcador igualado 1-1. Posteriormente, el futbolista fue fichado por UTC donde permaneció hasta el 2019 y el 2020 vistió la camiseta de Ayacucho FC.

La temporada pasada, el nuevo fichaje del cuadro merengue jugó 27 partidos al mando de Gerardo Ameli, a lo largo de 1864 minutos. Por la posición que desempeña, el jugador fue amonestado con 7 tarjetas amarillas a lo largo del campeonato y una roja tras acumulación de tarjetas.

Cabe precisar que en octubre del 2019 Murrugarra recibió el llamado de Nolberto Solano para vestir la camiseta de la Selección Peruana en la categoría Sub-23 y disputar un amistoso ante Colombia con miras al Torneo Preolímpico Sudamericano Sub 2020.

En una reciente entrevista con Deporcast, el futbolista dejó claras sus intenciones de formar parte de la Selección Mayor, que actualmente dirige Ricardo Gareca. “Lo tomo con calma, pero igual es el sueño de todo jugador. Si algún día me toca estar, voy a dejar todo”, sostuvo al respecto.

En aquel momento, Murrugarra también se refirió a la posible permanencia de Alianza Lima en la Liga 1, a pesar de perder la categoría durante la competencia. “En verdad no me gustaría opinar. Pero me hubiera gustado que Alianza se quede, me puso un poco triste que descienda. Siempre es lindo jugar contra equipos grandes”, señaló.

Mira las mejores jugadas de Jorge Murrugarra:





