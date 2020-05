En 2013 la noticia sorprendió a todos. Manchester City le había puesto la puntería a Rafael Guarderas pero el jugador no llegó a fichar por el club inglés. Hoy el propio jugador de Universitario de Deportes confirmó el interés del club y dio a conocer la razón por a que no logró vestir esa camiseta.

“No era para el equipo principal, sino la reserva o una categoría del Manchester City. Lamentablemente para jugar allá tenías que cumplir ciertos requisitos como tener partidos con la selección y otras cosas. Al final quedó en nada”, dijo en América TV.

“Pero sí hubo un acercamiento. Es más, lo mencionaron en un partido. Recuerdo que estaba concentrando con Chirinos. Estábamos viendo justo un encuentro del club por ESPN y mencionan: ‘El jugador Rafael Guarderas está siendo seguido por el Manchester City’. Chirinos me miró sorprendido”, añadió.

El volante de Universitario de Deportes dijo que le hubiera gustado salir y que hoy reconoce que fue un momento que debió que aprovechar. “Lamentablemente no se dieron las cosas. De hecho es una espina que tengo clavada, una de mis principales metas el día de hoy es salir al extranjero”, declaró.

Rafael Guarderas habló del interés de Manchester City. (América TV)

¿Jugaría en Alianza Lima?

Rafael Guarderas evitó responder si jugaría en Alianza Lima, en otro momento de la entrevista. “Me lo han preguntado mucho en este tiempo de cuarentena y la verdad siempre respondo lo mismo. Por respeto al momento en el que estoy y al club, es una respuesta que no lo puedo dar”, respondió.

“La he respondido una vez. Cuando estaba en UTC me hicieron la misma pregunta. Si entran a Internet por ahí podrían encontrar una respuesta, pero prefiero dejarlo ahí. Hoy estoy en la 'U' y me parecería una falta de respeto que responda una pregunta así, no solo para los hinchas cremas, sino también para los de Alianza Lima”, finalizó.

