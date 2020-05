Este inicio de Eliminatorias podría llegar con grandes sorpresas y es que las fronteras de varios países se encuentran cerradas como una medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus y la mayoría de jugadores que el ‘Tigre’ suele convocar a la Selección Peruana se encuentran en el extranjero.

Sin embargo, como buen líder, Ricardo Gareca ya ha comenzado a buscar opciones para solucionar el problema y jugar solo con fuútbolistas del ámbito local es una de las alternativas que maneja.

“Tenemos conocimiento de todos los muchachos. Tenemos que estar preparados. Que no me escuchen a mí como un irresponsable. Digo, reuniendo todos los protocolos porque nadie quiere pasar sobre los protocolos, imagínense que de pronto FIFA dice que hay que comenzar todo, Conmebol comenzará con eliminatorias y tenemos problemas con los aviones y con que jugadores no están en sus equipos”, aseguró Gareca.

“Tenemos que contar con jugadores del torneo local. Si tenemos que jugar Eliminatorias con jugadores del torneo local, vamos a hacerlo, pero hay que estar preparados. No sé si esto pasará. Estoy anticipándome y creo que es necesario anticiparse a la jugada”, continuó.

Revisa la galería en la parte superior donde podrás encontrar el posible once del ‘Tigre’ si es que decide convocar solo a jugadores de la Liga 1.

