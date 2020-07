Durante las entrevistas y las conferencias de prensa, Ángel Comizzo ha demostrado ser una persona seria y un poco duro. Sin embargo,el volante de Universitario de Deportes, Rafael Guarderas habló un poco más sobre la forma de ser del técnico y reveló que es una persona que se preocupa mucho por los jugadores y suele conversar con ellos.

“Hay un Ángel Comizzo para la prensa y otro para nosotros. El Comizzo hacia nosotros es alguien que se preocupa por todos, le gusta conversar mucho y así como le gusta hacer bromas también exige mucho como lo ven en los videos pegado en los entrenamientos. Creo que si le preguntas a todos, lamentablemente hay alguno que no se lleva tan bien, es difícil también porque somos muchos”, sostuvo en conversación con Movistar Deportes.

“La relación que tengo con Ángel no me quita la responsabilidad de demostrar cada día para ganarme un sitio. No es un secreto que me tiene mucho cariño, me pidió el año pasado, pero así como me pidió es el que más me exige. Creo que me ayuda mucho en lo personal porque me da confianza suficiente para saber que me tiene consideración pero también sé que no puedo aflojar porque me lo va a decir. Un técnico como él me beneficia”, continuó al respecto.

En la misma conversación, Rafael Guarderas se refirió a algunos problemas por los que atraviesa el club a nivel administrativo, específicamente sobre el hecho de no entrenar en Campo Mar y cómo eso genera incomodidad en todo el grupo.

“Lo que quiere el grupo ahora es la tranquilidad de tener dónde entrenar y el tema de los pagos. Pero como jugadores, lo mínimo que podemos pedir es un buen sitio de entrenamiento, hoy no lo tenemos. Ya va a ser casi un mes que entrenamos en una sola cancha. Ojalá que podamos volver a Campo Mar, es el sitio que mejor se nos acomoda y nos da la tranquilidad que necesitamos para enfocarnos en el campeonato”, sostuvo.

