La sorpresa de la fecha lo marcó Alianza Atlético de Sullana, cuando en su visita al Estadio Monumental rompió la racha del que, hasta el momento, era imbatible en dicho recinto Universitario de Deportes. Un tropezón que acompaña los otros malos resultados en la jornada anterior y también en Copa Libertadores. Para hacer una reflexión sobre el desempeño del equipo, Rodrigo Ureña mencionó los errores a corregir para los próximos duelos.

Visiblemente frustrado por el rendimiento colectivo de este Universitario que no ha podido conseguir buenos resultados en lo que va del mes, Rodrigo Ureña no se quedó callado y buscó la autocrítica del desempeño en el partido que era vital para marcar una distancia en la tabla de posiciones.

“Obviamente sabíamos que era importante ganar el día de hoy. La verdad es que no estuvimos a la altura, no jugamos bien desde el primer minuto, no nos vimos bien. La verdad es que por ahí tácticamente también fuimos un poco vulnerados, no tuvimos la paciencia para poder encarar el arco rival”, declaró el volante tras el encuentro.

El mediocampista chileno no restó responsabilidad al grupo pero aseguró que, el perder la racha, era algo que podía pasar con lo cambiante que es el deporte. “En el fútbol se gana, se pierde. La verdad que es parte del fútbol, obviamente tenemos que levantarnos y salir a guerrearla, salir a pelearla. El día miércoles tenemos aquí un partido en casa importantísimo para nuestras aspiraciones”, apuntó.

Universitario no pudo vulnerar la defensa de Alianza Atlético Sullana y cayó 0-1 en casa. (Fotos: Paloma Del Solar/@photo.gec)

Universitario se prepara para afrontar un nuevo duelo internacional como local por la Copa Libertadores, por lo que esta caída en casa golpea anímicamente, pero también actúa como un llamado de atención. “Ya dar vuelta a la página, obviamente nosotros haremos nuestro mea culpa. Tendremos que conversar las cosas, analizar también lo que fue el partido. Y bueno, a partir de eso también entre nosotros hacernos nuestro propio mea culpa”, sentenció Ureña.

Finalmente, el volante no restó méritos al rival de turno, reconociendo que Alianza Atlético supo aprovechar sus oportunidades y hacer un partido inteligente. “Jugó bien, obviamente jugó un buen partido, es un equipo que juega bien, que se para bien. Un rival difícil, digamos. Y la verdad que, como te digo, jugamos mal y también hay que reconocer cuando no se juega bien”, concluyó.

Universitario vs. Alianza Atlético por la fecha 12 de la Liga 1. (Foto: Paloma del Solar / GEC)





¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 0-1 frente a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana, cuando reciba a Barcelona SC, por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicho compromiso está programado para el miércoles 14 de mayo desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica y disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR