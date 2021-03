Dentro de Universitario de Deportes todo sigue en incertidumbre con respecto a la programación de la fecha 3 y la salud de su plantilla. Luego de que se les practicara la prueba de antígenos esta mañana al plantel, el comando técnico y la directiva del club acordaron suspender nuevamente los entrenamientos presenciales del primer equipo hasta que se les pueda realizar la prueba molecular.

Si bien aún no hay una comunicación formal por parte de la organización de la Liga1, sobre la suspensión del partido con UTC programado para este sábado 27 de marzo, el club optó por resguardar la salud del resto de sus jugadores, ya que los casos positivos siguen aumentando.

Sin embargo, la prueba molecular que se le tiene planeado tomar al equipo está previsto para el mismo día del partido. Esto significaría que el equipo no llegaría presto a jugar, en caso se les niegue la opción de aplazar la fecha del cotejo, tal y como lo solicitaron hace algunos días.

Universitario tiene once casos confirmados (ahora han aumentado a más de 15), según informó el gerente deportivo del club, Francisco Gonzáles. “Hasta el momento no hemos recibido respuesta de la Liga 1. Previo al partido ante Cantolao ya comunicamos que había contagios, pero no se consiguió mucho. Esta semana volvió a ocurrir, tenemos once futbolistas contagiados”, mencionó a RPP en cuanto a la situación del conjunto estudiantil.

Siguen las malas noticias

En las últimas horas, la Federación Panameña de Fútbol informó que Alberto Quintero fue uno de los jugadores que están infectados de COVID-19, luego de las pruebas que se le realizó al plantel el pasado martes previo a disputar los partidos por las Eliminatorias de Concacaf.

“Los jugadores que salieron positivos son: Luis Mejía y Alberto Quintero”, explica el documento publicado en la página web de la institución. “Ambos futbolistas se encuentran sin síntomas y, a primera hora de este miércoles, se realizaron una segunda prueba con el fin de confirmar o no los primeros resultados obtenidos”, sostiene el comunicado. Así se encuentra el club en la actualidad, a la espera de que todo se solucione.





