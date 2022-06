Nuevos aires se viven en Universitario en los últimos días y no solo está relacionado a la llegada del nuevo comando técnico del primer equipo, encabezado por Carlos Compagnucci. También, lo es por un recurso de casación( 1 ) que podría reducir significativamente la deuda que posee en la actualidad la institución merengue con sus acreedores. Sí, la mirada del hincha sigue de cerca lo que ocurre a nivel administrativo.

Y es que este miércoles la ‘U’ tendrá una primera respuesta sobre un recurso de casación que presentaron (en 2019) contra dos resoluciones de Indecopi, las mismas que reconocían créditos concursales a favor de la empresa constructora Gremco (la primera por 27 millones de dólares -capital- y la segunda por 31 millones de dólares por conceptos de intereses ganados a lo largo de los años).

“Con este recurso de casación, nosotros queremos acceder a un proceso de revisión en la Sala Suprema, que es la última instancia judicial. Este miércoles, se define la admisión de este proceso en la vía judicial. Esperamos que el resultado sea positivo para que el caso sea revisado a fondo”, sostuvo Franco Velazco, asesor legal de Universitario, en diálogo con Depor.

¿Qué pasa si la casación sale favorable a Universitario?

Si la decisión de la Sala Suprema es darle la razón a los cremas, quedaría sin validez el reconocimiento de deuda que Indecopi mostró favorable a Gremco. Este fallo es inapelable, aunque no significa que la deuda con la empresa constructora quede saldada. “Lo que estamos argumentando es que no calificaron correctamente las deudas. Si existe o no, eso se ve en otro proceso”, señaló Velazco.

El asesor legal de Universitario, a su vez, expresó que: “si se da una sentencia definitiva favorable, ninguna de las partes tendría dónde ir para intentar cambiar la decisión. Una de las decisiones de la Sala Suprema podría ser declarar nulas las resoluciones de Indecopi, reconocer cero créditos concursales a favor de Gremco y pedir nuevas calificaciones”.

Decenas de hinchas de Universitario realizan vigilias antes de la sentencia de la Sala Suprema. (Foto: Twitter)

¿Qué ocurre si la casación no sale a favor de Universitario?

Si bien en Universitario se muestran optimistas, no se confían de las decisiones de la Sala Suprema, por lo que tienen elaborado un plan legal para seguir defendiendo al club y llegar a un reconocimiento de deuda con Gremco que se acomode a la realidad.

“El caso quedaría cerrado. Lo que nos quedaría, como institución, sería mirar los otros procesos judiciales y seguir discutiendo la deuda real que posee el club. Tenemos un proceso en Juzgados Comerciales, donde estamos solicitando ejecutar el laudo arbitral para obligar a Gremco a mostrar los medios probatorios para determinar la deuda”, acotó Velazco.

¿Cuándo saldrá el veredicto final?

Si bien no hay una fecha establecida para ello (este miércoles recién se sabrá si se admite o no el recurso de casación), en Universitario consideran que, al haber esperado más de dos años y medio para que su requerimiento sea atendido, la sentencia final no debería extenderse mucho más allá de diciembre del presente año, por lo que estarán a la expectativa de ello para determinar cuál será el futuro del club.





(1): Recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta aplicación de la ley.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR