Luego del triunfo de Universitario contra Cienciano (3-1), Ángel Comizzo señaló que estaban listos para pelear entre los primeros lugares. Además volver a la línea de tres en el fondo le había dado resultados al ‘profe’ y a todos en tienda crema. Ahora, pese a ese detalle, no todo era alegría en Ate. ¿El motivo? Había preocupación por Gerson Barreto, quien fue cambiado para la segunda mitad por Rafael Guarderas.

Depor conoció que el volante crema tiene una pequeña distensión (pierna derecha) y no estará disponible para el choque de este sábado ante Ayacucho, por la fecha 6 de la Fase 2 (será en el estadio Iván Elías Moreno desde la 1:15 pm). Ojo, aún se evaluará su evolución para saber si llega al choque contra Alianza Lima, por la fecha 7.

Otro caso que aún no tiene confirmado su regreso es el de Iván Santillán, quien contra los ‘Imperiales’ no salió en lista de convocados. Tuvo al parecer una nueva molestia en su rodilla. Pero no todo es malo en Universitario: Jorge Murrugarra y Federico Alonso estarán a disposición de Ángel Comizzo contra los ‘Zorros’: ambos cumplieron su fecha de suspensión.

Lo otro positivo es el regreso de Enzo Gutiérrez, quien ya superó el esguince en el tobillo. Incluso contra los dirigidos por Víctor Rivera, el delantero argentino marcó desde los doce pasos. Ingresó a los 72 minutos por el lateral Aldo Corzo. Este es el escenario de Universitario, que ya suma ocho unidades en esta segunda parte del campeonato.

La palabra de Comizzo

Segunda victoria de Universitario de Deportes en la Fase 2 de la Liga 1 (vencieron 3-1 a Cienciano). Sin duda, un resultado importante pensando en las aspiraciones del conjunto dirigido por Ángel Comizzo, quien aseguró que, tras jugarse la quinta jornada del certamen, lo que viene será más complicado porque cada club hará su mejor esfuerzo para alcanzar la cima.

“A partir de ahora va a empezar la verdadera pelea por el primer puesto. Habrá equipos que se despegarán, otros que no tanto, entramos a un tercio del campeonato. Ahora sí entramos a la pelea por los primeros lugares”, indicó el estratega argentino sobre lo que puede ocurrir en el certamen local.





