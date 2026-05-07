Como parte de las festividades por su 475 aniversario, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y Universitario de Deportes volvieron a estrechar lazos a través de un convenio institucional, en un día especial en el que un grupo de referentes del cuadro crema fueron agasajados en las instalaciones del estadio de la Decana de América.
La ‘U’ nació en las aulas sanmarquinas el 7 de agosto de 1924, por ello, con el lema de “El fútbol vuelve a su origen”, la rectora de la UNMSM, Dra. Dra. Jeri Ramón Ruffner de Vega, y el administrador de Universitario, Franco Velazco Imparato, firmaron un convenio que busca establecer la cooperación institucional en el campo de la investigación y el deporte.
La ocasión sirvió para que exfutbolistas del cuadro crema sean agasajados. José Fernández, César Peralta, Eusebio Acasuzo, Juan José Oré, Fidel Suárez, Leo Rojas, Miguel Seminario, Luis Guadalupe, Eduardo Rey Muñoz, Jorge Amado Nunes, Mauro Cantoro, Martín Rodríguez, César Charún, César Adriazola, John Galliquio y Javier Chirinos recibieron la Medalla Orden del Sol y un diploma de parte de la Universidad San Marcos.
En representación del recordado ídolo máximo, Teodoro ‘Lolo’ Fernández, estuvo presente su nieta, Marina Fernández, mientras Claudio Zegarra, en representación de Dimas Zegarra, exgolero del cuadro crema. Del mismo modo fue agasajado Jorge Arriola, uno de los socios más antiguos y quien también trabajó por años como relacionista público de Universitario.
A la par de la firma del convenio se realizaron encuentros deportivos entre los equipos juveniles y femenino de Universitario y San Marcos, además de un atractivo duelo de Masters, que terminó con un apretado triunfo (2-1) de la UNMSM.
San Marcos celebra su 475 aniversario el próximo 12 de mayo y la ‘U’ se sumó a la fiesta, volviendo a las aulas de la casa de estudios adonde dio sus primeros pasos de grandeza.