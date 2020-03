Tenía un sueño y lo cumplió este domingo. Aldo Corzo por fin logró lo que había imaginado por tanto tiempo: anotar un gol en un clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima y celebrarlo con la Trinchera Norte. El defensor crema aseguró que este momento lo ha puesto muy feliz y sobre todo porque ayudó a que su equipo gane el partido.

“Siempre soñé con hacer un gol en el clásico y celebrarlo con la Trinchera. Pero mi sueño es más lindo porque se ganó el clásico”, dijo el defensa ‘crema’ al término del partido. Asimismo, destacó el trabajo de sus compañeros para conseguir el triunfo en casa.

Universitario ganó 2-0, con goles de Aldo Corzo, a los 28 minutos del compromiso, y de Jonathan Dos Santos, este último a los 92′ desde el punto de penal. Con este triunfo, los ‘cremas’ se pusieron a solo dos puntos del puntero de la Tabla de posiciones, Alianza Universidad, y buscarán el siguiente triunfo la próxima semana ante Cantolao.

Mientras unos celebran, otros...

Pese a la alegría de los jugadores, su técnico, Gregorio Pérez, no pudo ocultar su pesar, luego de conocer la renuncia de Bengoechea al cargo de DT de Alianza Lima. “Lamento mucho lo que ha pasado, no solo porque Pablo y Óscar (Aguirregaray) sean mis amigos, sino por cualquier colega que tiene la mala suerte de no continuar en su trabajo", sostuvo en conferencia de prensa.

Universitario de Deportes se ubica entre los mejores del torneo peruano tras acumular seis victorias, tres empates y cuatro, contando sus amistosos previos al arranque del campeonato, la Copa Libertadores y la Liga 1.

