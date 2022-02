Un penal que pudo darles la ventaja en ese momento. A poco de culminar el primer tiempo, Luis Urruti recibió una falta evidente dentro del área rival; no obstante, dicha acción no fue vista por el árbitro, por lo que no se fue cobrado a favor de Universitario de Deportes, que se mide contra Cantolao por la Fecha 1 del Torneo Apertura.

A los 39 minutos del partido, Luis Urruti estuvo muy cerca de rematar al arco de Cantolao, al ingresar al área presto a disparar. Ante la amenaza, Giancarlo Carmona decidió cortar la jugada, pero pisando al atacante uruguayo. Pese a estar en terreno rival, el juez a cargo no vio la falta, por lo que no se cobró un penal decisivo.

El partido se mantuvo con la igualdad sin goles hasta el término del primer tiempo. Si bien se buscó tener un mayor protagonismo por parte de los merengues, ya que era el ‘Delfín’ quien mostró un mejor performance ofensivo, no hubo mayor cambio en el marcador hasta el final de los primeros 45′.

La previa del Universitario vs. Cantolao

Los cremas, con Manuel Barreto en el banquillo, esperan debutar con el pie derecho en el campeonato local, pero saben que el ‘Delfín’ es un cuadro que siempre les complicó las cosas, por lo que no saldrán confiados al recinto chalaco y tomarán sus precauciones para no pasarla mal.

Cabe destacar que la última ocasión en la que Universitario vs. Cantolao se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones, dejando un empate 2-2 entre los dos elencos, resultado que ninguno buscará repetir, ya que desean iniciar el año con un triunfo.

Si bien el Estado brindó el visto bueno para el regreso del público a los estadios, la reprogramación sufrida tras una decisión del TAS, hizo que los equipos no reciban a tiempo algunos permisos, por lo que el reencuentro con sus respectivas fanaticadas tendrá que esperar un poco más.





