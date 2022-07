Universitario de Deportes tiene este domingo la oportunidad de no alejarse de la zona alta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Los dirigidos por Carlos Compagnucci recibirán en el Estadio Monumental a Carlos Stein y el técnico esperaba contar con el total de sus jugadores para el duelo, pero no será así este domingo. Alex Valera no será utilizado, a la espera de que lo pase con su futuro en las próximas horas.

A pocas horas del encuentro, los de Ate hicieron pública la lista de futbolistas convocados para el encuentro ante los ‘Carlistas’. En la nómina resaltan nombres como el de Jordan Guivin, Hernán Novick, Alberto Quintero, pero no aparece el del máximo anotador del plantel.

La no inclusión de Valera sorprende en medio de los rumores de su salida del equipo al fútbol del Medio Oriente. Al Fateh de Arabia Saudita está interesado en contar con el jugador merengue, pero aún no reciben una respuesta clara por medio de la directiva ni del jugador.

El exDeportivo Llacuabamba es la principal figura de la ‘U’ en el torneo. En las 13 apariciones que tuvo con el equipo en esta temporada 2022, anotó 12 goles y brindó una asistencia. Definitivamente, es el hombre más influyente desde que Compagnucci tomó el equipo.

A la espera de la confirmación del once titular de Universitario, el encargado de reemplazar a Valera sería Alex Succar, quien suma un tanto en este año (4-0 ante la Universidad San Martín) y espera volver a su mejor nivel con el pasar de las fechas.

Universitario vs. Carlos Stein: los retos que viene para ambos

Universitario y Carlos Stein tendrán que olvidar rápido lo que suceda en el Estadio Monumental, debido a que se les aproximan partidos vitales que darán luces de cuáles serán su futuros en el Torneo Clausura de la Liga 1.

Los cremas tendrán que viajar a Trujillo a enfrentar a César Vallejo. El partido de la ‘U’ ante los ‘Poetas’ está programado para el próximo miércoles 27 de julio a las 8:00 p.m. en el Estadio Mansiche.

Por su parte, los ‘Carlistas’ recibirán en el Estadio Víctor Montoya Segura a Sport Boys también el miércoles. Este encuentro es vital para los dirigidos por Tabaré Silva en sus intenciones de salir de la zona baja de la clasificación.





