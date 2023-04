El Torneo Apertura 2023 de la Liga 1 se va acercando a su final y este fin de semana se empezó a jugar la jornada 13, la cual tendrá como ‘plato fuerte’ el partido entre Universitario de Deportes ante Sporting Cristal. Compromiso que se dará cita -este lunes 24 de abril desde las 8:30 de la noche- en el estadio Monumental.

Han sido varios los encuentros que ambos elencos han disputado a lo largo de la historia, pero los últimos diez dejan una clara ventaja para los hoy dirigidos por el brasileño Tiago Nunes sobre los de Jorge Fossati.

En ese sentido, los celestes han logrado quedarse con tres de los últimos diez enfrentamientos contra los cremas, empatando los otros siete ‘clásicos modernos’, lo que evidencia una ligera superioridad de los bajopontinos en este tipo de encuentros.

Incluso, en 2020, la ‘U’ y Cristal disputaron los play-offs para decidir al campeón nacional de aquella temporada. Tras dos duelos muy parejos, fueron los rimenses quienes terminaron celebrando y alzando el trofeo de ese año.

Ahora, pese a que la ‘SC’ llega golpeada tras caer ante River por la Copa Libertadores, mientras que los ‘merengues’ están entonados después de conseguir un empate agónico ante Goiás que le permite ubicarse como líder en la Sudamericana, este cotejo se proyecta a ser de pronóstico reservado.

FECHA RESULTADO TORNEO 09/10/22 Sporting Cristal 0-0 Universitario Liga 1 21/05/22 Universitario 1-1 Sporting Cristal Liga 1 03/08/21 Sporting Cristal 2-2 Universitario Liga 1 25/04/21 Universitario 0-1 Sporting Cristal Liga 1 20/12/20 Sporting Cristal 1-1 Universitario Liga 1 16/12/20 Universitario 1-2 Sporting Cristal Liga 1 20/11/20 Sporting Cristal 2-2 Universitario Liga 1 15/10/20 Sporting Cristal 1-0 Universitario Liga 1 12/10/19 Universitario 0-0 Sporting Cristal Liga 1 27/04/19 Sporting Cristal 1-1 Universitario Liga 1

Universitario vs. Cristal: novedades

Para el choque ante los cremas, Tiago Nunes mandará toda su carne. Así, alineará a Yoshimar Yotún en el once titular, pero no es el único jugador en mente, ya que podrían haber otras sorpresas. Resulta que Leandro Sosa también podría estar desde el inicia. Al DT brasileño no le desagrada esa idea, tendiendo en cuenta que la ‘U’ es un equipo que corre y mete mucho.

La ‘U’, en tanto, también presentará bajas. En el partido frente a Goiás fue intento y los jugadores brasileños entraron fuerte en cada dividida. Por lo que Piero Quispe sufrió un golpe en la rodilla y no pudo desarrollar su juego con normalidad.

Otro de los afectados fue Rodrigo Ureña, a quien le fueron con todo en el tobillo. Mientras que Luis Urruti también fue tratado con dureza, lo que recrudeció sus dolencias. En ese sentido, Fossati decidiría darles un descanso para que vuelvan ante Sport Boys en la próxima fecha.





