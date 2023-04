¡Qué presente en La Victoria! El pasado jueves, Alianza Lima derrotó 2-1 a Libertad en Paraguay y de esta manera alcanzó el primer lugar de su grupo en la Copa Libertadores; ahora, la alegría también se percibe en la Liga 1: ya tienen 27 unidades tras el triunfo por 3-2 sobre Unión Comercio (se ubican en lo más alto de la tabla). Y tomando en cuenta este último detalle, Guillermo Salas se refirió al choque de este lunes por la noche entre Universitario vs. Sporting Cristal. Sucede que ambas instituciones también luchan por el Torneo Apertura.

Incluso, el ‘Chicho’ se animó a dar a conocer el resultado que le gustaría que se dé en el choque entre cremas y celestes, partido que se desarrollará en el estadio Monumental de Ate. “Con un empate estoy contento”, sostuvo el DT en diálogo con RPP Deportes.

Guillermo Salas tiene claro que para este temporada Alianza Lima conformó un plantel competitivo, lo que le permite pelear los dos frentes. Y en medio de ello, no tuvo problemas en referirse a la continuidad de algunas de sus piezas para todo lo que se viene.

“Me gustaría que el club compre a Pablo Sabbag, a Andrés Andrade, a Pablo Lavandeira y a todos los que están haciendo una buena campaña”, acotó el entrenador blanquiazul sobre el plan a futuro que viene pensando en La Victoria.

Por otro lado, el entrenador de Alianza Lima dio su opinión sobre los rumores que se dieron, días atrás, sobre una supuesta salida de su comando técnico del primer equipo, tema al que decidió no tomarle importancia para enfocarse netamente en lo deportivo: “Cuando me comentaron el rumor sobre mi supuesta salida, me sorprendió. No me preocupó, hemos hecho una burbuja con los jugadores y solo estamos enfocados en nuestro trabajo”.

La carta de Alianza a la FPF

Alianza Lima está viviendo un presente excepcional, pues además de estar encaminado en su objetivo por el tricampeonato –es líder absoluto del Torneo Apertura–, sumó su primera victoria en la Copa Libertadores –vencieron a Libertad en Paraguay– y el sueño de los octavos de final está latente. Sin embargo, todo lo bueno que viene haciendo el elenco de La Victoria se está dando en un contexto de incomodidad por la programación de sus partidos en la Liga 1, los cuales consideran se han dado de manera desproporcionada.

Por tal motivo, este lunes los ‘blanquiazules’ cursaron una carta a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en la que solicitan que reconsideren reprogramar su partido frente a la Universidad César Vallejo, el cual está pactado para el miércoles 10 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva (8:00 p.m.). Y es que a esto habría que sumarle el apretado calendario que tienen en la fase de grupos de la Libertadores (ver aquí nota completa).





