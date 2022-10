La historia de clásicos entre Alianza Lima y Universitario seguirá creciendo, cuando ambos equipos se enfrenten en el cierre de la Liga de Futsal Down, previo a la gran final que protagonizarán Empate FC vs. Colectivo Down Perú. Ambos partidos se desarrollarán este sábado 22 de octubre y el público podrá alentar desde las tribunas del Polideportivo 1 de la VIDENA.

Los blanquiazules y los cremas medirán sus fuerzas desde las 10:00 a.m. por el tercer y cuarto lugar, mientras que Colectivo Down Perú y Empate FC protagonizarán una final de infarto desde las 11:00 a.m. para definir al campeón nacional de este inédito certamen organizado en nuestro país, que busca visibilizar las capacidades de los exponentes nacionales.

Para ser parte de la fiesta deportiva, los fanáticos pueden adquirir sus entradas ingresando al siguiente enlace: https://liga-futsaldown.legado.gob.pe/. También, se abrirá la boletería en la puerta 13 de la VIDENA (Av. Aviación, San Luis). Los precios son accesibles y los asistentes disfrutarán un día lleno de emociones desde este recinto, que se ha convertido en un espacio de inclusión e integración.

Por primera vez, nuestro país es testigo de una Liga de Futsal Down, que se realiza con el objetivo de consolidar en el 2023 un certamen nacional con más fechas y equipos. Un total de 10 equipos comenzó a escribir su propia historia, en esta edición: Alianza Lima; Universitario; Cienciano; Strikers 21 FC; Asociación Capacitados del Callao; Copa Azul FC; Empate FC; Colectivo Down Perú FC; Municipalidad de Ate; y Selección de Futsal Down La Molina.

Nuevos talentos nacen de la Liga de Futsal Down, quienes integrarán la Selección Peruana de Futsal Down. La escuadra bicolor realizará una gira en Argentina y Uruguay, preparatorias para el Mundial de Futsal Down – Turquía 2024, luego del éxito que significó su participación en la 3ra Copa del Mundial Futsal Down Lima 2022, la cual se realizó en la sede Legado de la VIDENA.





