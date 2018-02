En Universitario de Deportes los problemas no paran. El último es el caso de Nelson Cabanillas, juvenil (categoría 2000) que fue promovido al primer equipo desde la reserva, pero no podrá jugar por la sanción que arrastra el club.

El joven volante pertenecía al Grupo Chumpitaz cuando llegó a la 'U' para reforzar el equipo de reserva a modo préstamo. Este año, el club merengue decide hacerle su primer contrato profesional, por lo que la FPF lo cuenta como nuevo jugador. Y, ojo, los cremas tienen prohibido fichar por todo el 2018.

Horacio Benincasa levantó la voz como jugador de Universitario de Deportes y pidió analizar mejor el caso: "El tema nos perjudica. Es un jugador que ha jugado acá el año pasado en reserva. Vino de Chumpi, sí, y está bien que haya un regla que cumplir, pero creo que se puede manejar. Tiene 18 años y le cortan las alas. Lo dejan todo el año sin jugar. Creo que hay que revisar el tema un poquito más", aseguró a la prensa.

Horacio Benincasa declaró al final de la práctica. (Video: Andrea Closa)

Universitario recibe este sábado a UTC por la segunda fecha del Torneo de Verano luego de sacar un punto valioso ante Sport Rosario en Huaraz. Justamente, Benincasa fue el autor del único gol crema.

"Siempre buscamos ganar, pero nos encontramos con un gol en contra que nos obligó a salir un poquito más y buscar el empate. Cuando encontramos ese empate, buscamos también el triunfo, pero no se pudo. Un punto en Huaraz es bueno. Va a ser difícil sacarle puntos a Rosario de visita. No sirve de nada este punto si el sábado no sumamos de tres ".

