Universitario de Deportes: ¿por qué Alejandro Hohberg dejó Alianza Lima y fichó por la 'U'?

Alejandro Hohberg decidió dejar Alianza Lima y fichar por Universitario de Deportes y los hinchas se preguntan por qué decidió dejar de vestir la camiseta blanquiazul para defender la crema en la temporada 2019. Las razones te las contamos aquí.

No hubo interés por parte de Alianza Lima. El propio jugador confesó a su llegada a Lima (tras pasar vacaciones en familia) que los íntimos no lo llamaron para iniciar los trámites de renovación de contrato. "Nadie de Alianza Lima me llamó y recién ahora veré todo lo relacionado a mi futuro futbolístico. Tengo algunas posibilidades y las analizaré con calma", declaró el sábado.

Contrataron jugadores en su puesto. Alianza Lima contrató a jugadores como José Manzaneda y Joazinho Arroé quienes pueden jugar en su puesto. Alejandro Hohberg esperó la comunicación con la dirigencia íntima pero durante sus vacaciones no hubo ninguna llamada.

Nicolás Córdoba lo pidió. Fue el propio técnico de Universitario de Deportes quien insistió en la contratación de Alejandro Hohberg. Ese interés termino por convencer al jugador quien también manejaba una mejor propuesta económica de Real Garcilaso. Al final pesó la continuidad que le ofrecen los cremas y tener a la familia en Lima debido a que su esposa está embarazada.

Quiere continuidad. Alejandro Hohberg busca continuidad y Universitario de Deportes es el equipo que le brinda mayores oportunidades para jugar. Una de las metas del jugador para este 2019 es llegar a la Selección Peruana y jugar la Copa América.

Contrato de dos años. Universitario de Deportes ofreció a Alejandro Hohberg un contrato de dos años. El jugador quiere estabilidad para él y su familia por lo arriba mencionado. Su esposa está esperando un hijo.