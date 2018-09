Casi tira la toalla. Arquímedes Figuera fue uno de los jugadores más criticados de Universitario tras el debut de los cremas en el Torneo Clausura, donde fue acusado como el único responsable de la primera derrota crema en el certamen por su expulsión ante Melgar.

"Lo confieso, mi decisión era irme. Primera vez que me insultaban tan fuerte. Era una serie de insultos que no me esperaba. No se lo deseo a nadie", sostuvo el volante venezolano a Movistar Deportes sobre los insultos xenófobos que sufrió.

¿Vuelven los fantasmas? Universitario se acerca, nuevamente, a la zona de descenso



Figuera también afirmó que jamás pensó que se meterían con su nacionalidad y que el respaldo de sus compañeros hizo que pudiera pasar rápido la página de este triste episodio que le tocó afrontar.

"Como venezolanos estamos pasando por un momento bastante difícil, pero acepto que se metan conmigo en lo futbolístico, pero no con mi país. Recuerdo que Vargas y Fernández subieron a apoyarme. Eso me ayudó muchísimo", agregó el 'Camuro'.

A pesar de lo que le tocó vivir, Arquímedes Figuera recuperó el ánimo y está enfocado en contribuir a Universitario para salir de la incómoda posición en la que se encuentran, la misma que los compromete con el descenso.

TE PUEDE INTERESAR

Oblitas descartó a Emanuel Herrera de la Selección Peruana.

LEE TAMBIÉN