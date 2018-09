Tras oficializarse la sanción a Universitario de Deportes que le impide utilizar el estadio Monumental desde la quinta fecha del torneo Clausura , el club aceptó la medida y, de paso, se comprometió a hacer todos los esfuerzos necesarios para recuperar su cancha en el menor tiempo.

"El Club viene trabajando en el mejoramiento de la cancha a la brevedad a fin de levantar la suspensión lo antes posible", indicó la institución merengue en un comunicado publicado en sus redes sociales.



El motivo del castigo obedece al deteriorado estado del campo del coloso de Ate. Pese a ello, Universitario de Deportes sí podrá usarlo este domingo ante San Martín, según comunicó la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol.

► Universitario de Deportes: ¿Unión Comercio podría pedir puntos tras inhabilitación del estadio Monumental?



En relación al partido contra Unión Comercio , que se iba a jugar el próximo miércoles en el Monumental, los merengues confirmaron que se reprogramará para la segunda semana de octubre durante la fecha FIFA.

El escenario para ese duelo todavía no está definido, pero, según conoció Depor, Universitario de Deportes agotará todos los esfuerzos para que sea el Estadio Nacional. El Miguel Grau ya no estará habilitado para los clubes que no sean del Callao.

Comunicado de Universitario de Deportes. Comunicado de Universitario de Deportes. USI

TE PUEDE INTERESAR

​Pablo Lavandeira: "El campo no está bien, pero tenemos que ganarle a San Martín"