Universitario de Deportes: "La continuidad de Juan Vargas depende de Nicolás Córdova"

Se tiene que ir hasta el archivo para ver cuál fue el último partido de Juan Manuel Vargas con Universitario de Deportes. El 'Loco' no estuvo lesionado, pero igual no apareció en las últimas convocatorias de los cremas para el Torneo Clausura.

El técnico Nicolás Córdova no ha tenido en cuenta al ex Fiorentina para esta parte de la temporada y ahora, cuando se confirmó que se quedará por todo el 2019, deberá definir si lo quiere o no para el próximo año.

El golazo agónico que marcó Jairo Concha para vencer a Ecuador [VIDEO]

Carlos Moreno, administrador temporal de Universitario de Deportes, explicó que la continuidad de Juan Manuel Vargas y otros jugadores dependerá exclusivamente de lo que diga el chileno.

“La continuidad de estos jugadores va a depender de lo que diga el entrenador y luego veremos si se adecuan al presupuesto del club. No vamos a imponerle jugadores al técnico, además nunca lo hicimos", declaró en RPP.

Prensa ecuatoriana se rinde ante Cristian Benavente [VIDEO]

"Hay jugadores que vencen sus contratos y su posible continuidad dependerá del técnico Córdova y del prespuesto económico. Por lo pronto, de los jugadores extranjeros, el único que tiene contrato para el próximo año es Pablo Lavandeira, los demás acaban este año y esperaremos lo que diga el entrenador", culminó.