Universitario ha sido habilitado para contratar jugadores. Sin embargo, varias dudas se generaron sobre la cantidad y calidad de refuerzos que podrían llegar a Ate. Por ese motivo, Carlos Moreno salió a declarar y se encargó de resolver las mismas.

"No me gustaría hablar de un monto exacto, por un tema de reserva y presupuesto. Si los jugadores no son de monto elevado, entonces alcanzaría para tres", señaló el administrador crema en Plataforma deportiva.

Universitario de Deportes recaudó cerca de 1 millón de soles tras el clásico contra Alianza Lima

Sobre el tiempo que tendrá que esperar Universitario para poder iniciar las negociaciones, Moreno estimó que no debería tomar muchos días, por lo que llegarían a cerrar sus incorporaciones antes del cierre del libro de pases (31 de agosto).

"Calculo que en esta semana entregaremos la solicitud y la Federación tiene 48 horas para resolver. Espero que todo quede solucionado en el transcurso de la semana", agregó.

Mientras ello ocurra, Universitario se prepara para enfrentar a Deportivo Municipal, este miércoles, en el Miguel Grau con la consigna de sumar una victoria que lo vaya alejando de los últimos lugares de la tabla acumulada del Descentralizado.

