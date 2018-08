Los goles llegan desde la selva. Diego Mayora sería el delantero elegido por Universitario de Deportes para salvar la categoría y repuntar en la recta final del Descentralizado. El '9' ya fue contactado y le contó a este diario que ya llegó a un acuerdo

Tras salir de Real Garcilaso en mayo, el futbolista estuvo un tiempo entrenando en Unión Comercio para no perder continuidad hasta que vuelva a abrirse el libro de pases. En un momento se pensó que volvería al equipo moyobambino, pero finalmente Mayora señaló que recibió la propuesta de Universitario de Deportes y que no demoró mucho en llegar a un acuerdo.

"Yo quiero jugar en Lima. La gente de la 'U' ya me llamó, estoy esperando que me vuelvan a llamar y que me digan cuando viajo para firmar. Ya está todo muy encaminado, en los próximos días, el viernes por ahí, habrán novedades seguramente", le dijo Diego Mayora a Depor.

El ex jugador de Deportivo Municipal es consciente de que Universitario de Deportes pasa por un mal momento, pero confía en aportar su granito de arena, en caso llegue al club.

"La 'U' es un equipo grande, creo que todo el mundo quiere jugar ahí. Está en un mal momento y sería lindo marcar muchos goles y sacarlos de esta posición incómoda", agregó.

Finalmente a la hinchada le dijo que si es que llegó "Voy a dar lo mejor, a marcar goles dios mediante, y darlo todo por cambiar la situación".