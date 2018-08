Tras la llegada del '9' argentino Germán Denis, Universitario de Deportes espera sumar a sus filas a dos jugadores más. Y se trata de caras conocidas: el defensa peruano Alberto Rodríguez y el volante uruguayo Pablo Lavandeira. ¿Qué dijo Nicolás Córdova sobre el interés?

"Son jugadores que estamos siguiendo y esperando. En el tema de refuerzos somos respetuosos y no imponemos nada. Evaluamos y entregamos nombres. En los clubes grandes las filtraciones son muy rápidas. Rodríguez y Lavandeira son jugadores que hemos señalado. Ojalá lleguen porque creo que son jugadores que nos van a ayudar", comentó el DT para la prensa.

► Lo gritó con Daniel Chávez: la historia detrás de la celebración de Córdova con la 'U'

Sobre Alberto Rodríguez en específico aseguró: "Tiene la experiencia de años de estar a buen nivel. Tiene buen pase en salida y características que ayudarán mucho al juego nuestro, pero no me gusta hablar de los que no están. Hoy tengo otros jugadores que son los que nos llevarán adelante".

Quintero, Denis y el cupo de extranjeros

Universitario de Deportes también espera el regreso del panameño Alberto Quintero: "Será un gran refuerzo. Estamos esperanzados en él. Sabemos que es un tremendo jugador. Puede romper líneas con su velocidad. Esperamos tenerlo lo antes posible", dijo Córdova.

Por otro lado, no pudo asegurar el debut de Gemán Denis ante Melgar en Arequipa. "Sí podría viajar, pero vamos a ver en qué condiciones llega. Es algo que evaluaremos al final de la semana. Es altura, pero nosotros tratamos de no darle mucha importancia a ese factor. Es algo que no podemos cambiar".



Con Denis, Quintero, Manicero, Figuera y posiblemente Lavandeira, se le viene un gran dolor de cabeza a Nicolás Córdova, que solo podrá tener tres extranjeros en cancha. "Prefiero tener mil veces este problema y tener soluciones. El ego tiene que quedar de lado en los jugadores y nosotros haremos la formación en función de ganar", finalizó.