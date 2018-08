Germán Denis fue un pedido que realizó Nicolás Córdova para reforzar el ataque de Universitario de Deportes. Y la directiva crema cumplió el deseo al técnico chileno, que luchará por sacar al club de la zona de descenso.

“Lo he visto muy bien. Tuvo un buen impacto en el grupo. Es un tipo trabajador. Por tanto, no teníamos dudas de él. No teníamos dudas sobre su rendimiento. Se acopló bastante bien al grupo, al igual que Pablo Lavandeira”, dijo Nicolás Córdova en Fox Sports Perú.

Este sábado, Universitario de Deportes chocará contra Melgar en Arequipa, y Germán Denis podría debutar oficialmente. ¿Será titular? Nicolás Córdova aún lo define.

Por otro lado, el técnico de Universitario de Deportes se mostró contento con la gestión que realizó la directiva crema, que hizo todo lo posible por fichar también a Alberto Rodríguez y a Pablo Lavandeira.

“El espíritu con el que se entrena fue positivo, desde la llegada de ellos. Se ha hecho un buen trabajo en conjunto con el club. Eso es súper positivo. Estoy muy contento por la gente que llegó. Nos van a ayudar a salir de esta situación”, agregó Nicolás Córdova.