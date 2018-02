Universitario de Deportes: Horacio Benincasa apareció como '9' y puso el empate en Huaraz

Hay que aguantar a este equipo, no tendrá las figuras de otros años, pero no deja de meter. Universitario de Deportes no se da por vencido en la altura de Huaraz y emparejó el partido ante Sport Rosario.

Pedro Troglio así lo demostró: sacó un defensor, puso un delantero y así generó una presión terrible en el local. La formula resultó y tras una pelota parada llegó el empate.

Universitario lo sufrió: Raúl Tito aplicó la ley del 'ex' y marcó para Rosario

A los 79 minutos del partido, Horacio Benincasa aprovechó un centro preciso de Javier Núñez y la empujó en el área chica de Sport Rosario.

Universitario de Deportes: ¿quiénes anotaron el primer gol en las recientes temporadas del torneo local?

Universitario de Deportes lo venía buscando desde hace varios minutos y tuvo su premio en una plaza complicada. Ahora, los pupilos de Troglio van por la victoria.