Jersson Vásquez negó tajantemente haber agredido al juvenil Edwar Aguilar durante el entrenamiento de Universitario de Deportes , que se realizó el último miércoles en Campo Mar U.

Tras la difusión de un video en redes sociales, se acusa al jugador de 31 años de haber tenido una reacción violenta ante un pisotón casual de su compañero categoría 97.

"Rechazo tajantemente lo que está saliendo. El video puede mostrar otras cosas para el que no conoce la interna y no me conoce. Es una pena que digan que he agredido a Edwar Aguilar", explicó Jersson Vásquez.

Agregó: "No tengo ningún problema en dar declaraciones con él para desmentir todo esto. Ya el chico hablará y contará cuál es mi relación con él y con todos los demás".

Universitario de Deportes se prepara para enfrentar este sábado a Alianza Lima en un nuevo clásico del fútbol peruano, esta vez por la fecha 12 del Torneo Apertura.