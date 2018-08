Universitario de Deportes empató 1-1 con Alianza Lima en un clásico muy friccionado en donde incluso Horacio Benincasa y Kevin Quevedo se fueron a las duchas anticipadamente por protagonizar una gresca.

Las expulsiones no influyeron en el marcador final, pero sí podrían traer consigo más de una fecha de suspensión puesto que los futbolistas continuaron con la bronca afuera de las canchas.

El referente crema, Juan Manuel Vargas, fue consultado sobre la expulsión de su compañero y su respuesta, a modo de broma, se hizo viral en Facebook.

"No he hablado con Horacio, me parece que está en el doping, pero es el único futbolista que hace la bronca y le pegan", dijo el 'Loco' Vargas en DirecTv.

Juan Manuel Vargas suele bromear así con sus compañeros, pero igual seguramente luego del clásico habrá conversado con Horacio para que tenga mayor serenidad en los partidos calientes y su equipo no vuelva a quedarse con uno menos de esta manera.