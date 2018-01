Juan Manuel Vargas todavía no firma su renovación con Universitario de Deportes para la temporada 2018. Sin embargo, eso no le ha sido impedimento para que participe en la pretemporada. Y no solo eso. Pone toda su voluntad en cada trabajo.

El club merengue difundió imágenes de los ejercicios en Campo Mar mediante redes sociales y ahí se aprecia al 'Loco' cumpliendo con todas las órdenes del preparador físico del plantel Pablo Martín.

► Luis Tejada: "Universitario de Deportes es más grande que sus problemas"

El técnico Pedro Troglio destacó a Juan Manuel Vargas en su última conferencia de prensa. El argentino manifestó que tenerlo en el equipo será importante para el joven plantel que cuenta el club esta temporada.

"Para mí es un jugador importantísimo para el plantel, para los jóvenes. Lo he visto mejor y sé que se pondrá aún más. Es vital que se quede acá", señaló el entrenador.

Juan Manuel Vargas cumplió su tercer día de trabajo en Universitario de Deportes. Si bien las conversaciones están avanzadas entre ambas partes, todavía no hay un acuerdo definitivo.

TE PUEDE INTERESAR

​Universitario: Pedro Troglio le respondió a Luis Tejada sobre su frustrada renovación