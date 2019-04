La verdad de Benincasa tras salir de la 'U': “No me iba a quedar donde no me querían” 

Cuatro largos años Horacio Benincasa defendió la camiseta de Universitario de Deportes. Y claro, el defensa caminaba hacia la consolidación, pero Nicolás Córdova no lo consideró en sus planes para esta temporada. Por ese motivo, el futbolista decidió buscar nuevos aires y terminó fichando por Real Garcilaso.

“Decidí venir al ver que no tenía posibilidades en Universitario. Es algo que me sorprendió un poco, el año pasado terminé jugando en la situación en la que estábamos pero el fútbol es así y decidieron por otros jugadores. No me iba a quedar donde no me querían”, afirmó Horacio Benincasa en GolPerú.

Criticado por muchos y querido por otros, Horacio Benincasa ganó un Torneo Apertura con Universitario de Deportes, en el 2016, de la mano de Roberto Chale.

“Me tocó irme de Universitario, pero - por más que era difícil porque soy hincha y había luchado por llegar ahí - yo tengo que jugar. Me di cuenta de que no sería considerado porque no salí en lista varios partidos, hablé con el profesor y me dejó salir”, agregó.

Ahora, el defensa de 25 años busca ganarse la confianza de Juan Reynoso para sumar varios minutos en Real Garcilaso. “Vine para poder competir, es un equipo que todos los años pelea el título y es algo que me ha esquivado en los últimos años”, concluyó.

