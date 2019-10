Armando Alfageme: "No me siento titular en la Selección Peruana" 

Armando Alfageme pasa por un buen momento en Universitario de Deportes. A raíz de eso, el volante crema recibió el llamado a la Selección Peruana y ahora entrena con el objetivo de sumar minutos en los duelos ante Uruguay.

"Vengo a la Selección Peruana a sumar, tratar de hacer las cosas bien y corregir algunos errores, pero para nada me siento titular. Si es que no me toca estar, igual alentaré a mis compañeros", sostuvo Alfageme en conversación con la prensa tras el entrenamiento de este viernes.

"Estoy contento como en el primer día que me tocó estar en la Selección y nervioso a la vez por volver tres años después. Es una experiencia bonita y la idea es tratar de sumar. Me agarra un poco más maduro, gracias al buen momento que estamos pasando en el club", continuó.

Cabe destacar que el jugador se ha convertido en un titular indiscutible Universitario de Deportes. En lo que va de la temporada, ha disputado 23 partidos, acumulando 2038 minutos en la cancha y ganándose el cariño de los hinchas.

Perú y Uruguay se medirán el viernes 11 de octubre en el estadio Centanario de Montevideo a partir de las 6:00 p.m. (hora peruana) y cuatro días después se volverán a ver las caras en el Estadio Nacional, a partir de las 8:30 p.m.

