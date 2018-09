La tabla acumulada no miente: Universitario de Deportes está a un solo punto de la zona de descenso. Y el técnico Nicolás Córdova no solo debe preocuparse por ese detalle, sino porque el equipo no está aprovechando los choques que tuvo con rivales directos.

Cayó con Cantolao y el último domingo empató frente a la Universidad San Martín, que si bien ha mejorado en el Torneo Clausura, en la general está buscando respirar lo más lejos posible del fondo.

► Universitario de Deportes sufre en el acumulado y también con los memes

¿Qué se viene? Como Universitario de Deportes no jugará a mitad de semana ante Unión Comercio – por sanción al estadio Monumental–, Córdova tendrá cuatro días para preparar su pizarra frente a Ayacucho.

Ambos son rivales directos en su lucha por escapar de la baja: Comercio tiene la misma cantidad de puntos (35) y Ayacucho solo uno menos (34). De perder, los cremas caerían a en los puestos más hondos.

Fixture que le resta a Universitario de Deportes

Fecha 6 Ayacucho vs. Universitario Fecha 7 Universitario vs. Sport Huancayo Fecha 8 Binacional vs. Universitario Fecha 9 Universitario vs. Sport Rosario Fecha 10 Sport Boys vs. Universitario Fecha 11 Universitario vs. Sporting Cristal Fecha 12 Alianza Lima vs. Universitario Fecha 13 Universitario vs. Deportivo Municipal Fecha 14 Real Garcilaso vs. Universitario Fecha 15 Universitario vs. Comerciantes Unidos

Tabla de posiciones - Acumulado - Descentralizado 2018

PUESTO EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 33 21 9 3 80 26 54 72 2 Melgar 33 15 14 4 52 36 16 59 3 Alianza Lima 32 15 8 9 46 36 10 53 4 Real Garcilaso 33 16 5 12 50 49 1 53 5 Municipal 33 15 6 12 47 41 6 51 6 Sport Huancayo 33 13 11 9 51 41 10 50 7 UTC 33 11 14 8 35 37 -2 47 8 Binacional 33 12 9 12 36 41 -5 45 9 San Martín 33 8 16 9 47 45 2 40 10 Cantolao (2) 33 10 10 13 42 47 -4 40 11 Sport Rosario (1) 33 12 6 15 46 51 -5 38 12 Sport Boys 32 8 12 12 38 47 -9 36 13 Universitario 33 7 14 12 39 49 -10 35 14 Unión Comercio 33 9 8 16 36 52 -16 35 15 Ayacucho FC (*)(2) 33 9 7 17 45 56 -11 34 16 Comerciantes U. 33 4 7 22 30 66 -36 19

(1) Sport Rosario fue sancionado con la resta de cuatro puntos. No presentó apelación y la ADFP hizo oficial el castigo en la tabla de posiciones.



(2) Ayacucho FC y Cantolao fueron sancionados con la resta de dos puntos a cada uno. Ambos clubes han apelado ante la Comisión de Licencias.



(*) Ayacucho FC ganó por Walk Over ante Comerciantes Unidos por uso indebido de Joaquin Aguirre que estaba suspendido.