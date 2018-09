Nicolás Córdova, técnico de Universitario de Deportes , se refirió al supuesto impase que tuvo con Juan Vargas al término del empate con la Universidad San Martín, partido en el que el 'Loco' no fue tomado en cuenta.

"Él tuvo un problema y faltó a un entrenamiento y al día siguiente no participó del entrenamiento completo, y nosotros evaluamos que era preferible que no participara en el partido. Yo tengo una excelente relación con todos", dijo a RPP.

Agregó: " Juan Vargas es noticia hasta cuando se levanta, se acuesta y anda en auto. El otro día me llegaron pantallazos diciendo que yo me agarré con él después del partido con la San Martín pero esa es gente que solo se dedica a desestabilizar a Universitario de Deportes".

"Yo no pude hablar con Vargas porque no hablo con el equipo después del encuentro porque me parece un momento muy errático para hacerlo. Si ganas los jugadores están muy eufóricos y si pierdes muy bajoneados, por lo que cada mensaje puede ser distorsionado", finalizó.

Sobre la situación de Universitario de Deportes comentó: "Faltando tantos puntos, dependemos únicamente de nosotros porque tenemos partidos con rivales directos. Nosotros estamos en pie de guerra sabiendo que esta es una lucha que será difícil".