Universitario de Deportes: Nicolás Córdova y lo que espera de los amistosos en Chile 

Universitario de Deportes viajó a Chile y Nicolás Córdova dio detalles de lo que espera de los amistosos ante la U Católica y U de Concepción. El DT dijo que serán rivales muy exigentes para sus jugadores.

"Estos partidos nos permiten ver en qué nivel estamos. Uno siempre quiere ganar pero lo más importante es el funcionamiento de lo que se ha trabajado en la semana. Ojala que eso también se vea acompañado de resultados. Lo que más me importa es darle minutos a la gente que creemos que puede ser importante", dijo en el aeropuerto Jorge Chávez.

Universitario de Deportes partió a Chile para jugar dos amistosos [FOTOS]



"El semestre pasado solo veíamos la posibilidad de salvar la baja hoy la cosas es diferente porque el equipo está hecho más a la medida de lo que necesitamos. Un club como la 'U' debería estar siempre peleando por los puestos de avanzada y los torneos internacionales", añadió el técnico.

Nicolás Córdova aplaudió a los clubes que se están reforzando con jugadores de nivel. "Yo siempre digo que a diferencia la marcan los jugadores, ellos saltan a la cancha y dan el espectáculo. Mientras mejores jugadores vengan al fútbol peruano, mejores espectáculos van a haber", comentó.

El técnico de Universitario de Deportes lamentó lo sucedido en el Sudamericano Sub 20 con el jugador de Chile que insultó a un venezolano.

"Es lamentable que sucedan estas cosas. Son muchachos jóvenes que no dimensionan palabras. El contexto de lo que vive Venezuela diariamente no da lugar a una frase de esa envergadura. Creo que se dio cuenta y pidió disculpas. El pueblo venezolano en general no merece una frase así. Entiendo que fue un error y tampoco hay que crucificar al muchacho", dijo.