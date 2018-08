La postal es emotiva: Nicolás Córdova festejando eufóricamente el tercer gol de Universitario de Deportes ante Comerciantes Unidos en Guadalupe. El autor fue nada menos que Daniel Chávez , el delantero crema que no había anotado en todo el año en el torneo local.

"La foto me la mandaron mil personas. La celebración fue algo espontaneo. Uno no piensa en esos momentos si te van a tomar una foto o no, salta a la cancha no más", comentó el entrenador chileno este martes para la prensa.

Agregó: "No quiero victimizar a Daniel Chávez, pero él ha sido un muchacho que se ha entregado por completo. Tuvo mala fortuna de no poder concretar situaciones que parecían hechas y ojalá que con este gol la gente vuelva a creer en él. Y por qué no que esta historia entre él y Universitario termine en un final feliz".

Nicolás Córdova también habló sobre las críticas que recibió el delantero peruano a lo largo de su sequía. "Yo no cuestiono el gusto de la gente porque esto es fútbol y cada uno hace comentarios pertinentes a lo que ellos piensan".



"Sin embargo, siempre dije en estas situaciones no sobra nadie en Universitario de Deportes. Estoy muy contento por Daniel Chávez, más que por el jugador, estoy contento por la persona", finalizó.

