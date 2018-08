Como no alcanzaba la comida para él ni sus tres hermanos, a Nicolás Maturana le tocó dejar su casa en la comuna de Lampa, y mudarse a la Fundación Aldea Mis Amigos. Al principio no la pasó bien: le gritaban ladrón y que no sería futbolista.

Las encargadas de la casa hogar recuerdan que él eliminaba su enojo pegándole fuerte a una pelota. Le sirvió: seis años después, la Universidad de Chile lo incluyó en la Sub 15. Desde entonces, nada lo frenó: debutó en Primera, llegó a España y ahora en Colo Colo.

Y si bien no es titular en el ‘Cacique’–suma 250 minutos en cuatro partidos–, para Universitario de Deportes sería importante su préstamo: sabe lo que es salir de situaciones adversas. No es descabellado. La ‘U’ ya podrá contratar, pues se sometió a Régimen Especial Deportivo.

También se apunta

La última vez que se le vio con la camiseta de Universitario de Deportes fue el año pasado. Luego jugó en Suecia y Sport Boys, pero parece que nunca se fue. Esa es la historia de Juan Diego Gutiérrez , quien estaría a un paso de regresar al Monumental.



Depor conoció que las conversaciones están avanzadas. ¿De qué la hace? Como extremo, detrás de un punta y hasta de volante de primera línea. Parece que habrá novedades en la pizarra de Nicolás Córdova.