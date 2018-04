Universitario de Deportes: Pedro Troglio dijo que empate con San Martín fue justo y se acordó de Alexi Gómez

Universitario de Deportes no puede ganar, pero tampoco pierde. Los cremas suman empate, tras empate y aunque esto incomoda, le deja cosas para resaltar al estratega de los cremas, Pedro Troglio.

El entrenador argentino dijo que su equipo hace todo lo posible para ganar, pero por ahora no lo puede conseguir. Igual, confia en que la sequía de triunfos pronto termine.

"Creo que después del empate hicimos los méritos para ganarlo. Por los altos y bajos del partido, creo que el empate termina siendo justo. No podemos sumar de a tres, pero sumamos empate, el equipo hace todo para poder ganar,y le está costando", dijo Troglio.



"La posición en la tabla ahorita para mi no es preocupante, estamos cerca de lo que queremos, me preocuparía si el equipo no propondría", agregó.



Después, Pedro Troglio señaló que al equipo le falta un jugador de las caracteristicas de Alexi Gómez. "En el mediocampo le falta un volante como Alexi Gómez, con manejo, con velocidad con gol. todavía no encontramos a ese jugador", culminó.



Cabe señalar que la 'Hiena' estuvo en el Monumental en el empate entre Universitario de Deportes y San Martín. Tras salir de Atlas, el jugador jugará en la MLS.