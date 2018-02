El fútbol es de esos deportes que produce niveles extremos de rivalidades durante 90 minutos, pero que forma amistades que duran toda una vida. Ese es el caso de Julio Zamora , extécnico de Melgar y José Gálvez, que no la pasa bien tras sufrir dos ataques cerebrovasculares, pero su problema de salud le permitió saber quiénes son sus verdaderos amigos en este mundo de la pelotita.

El entrenador argentino estuvo trabajando en Real Potosí de Bolivia, que le adeudaba cuatro meses de salario al momento, cuando sufrió dos ataques cerebrovasculares o infartos cerebrales que pusieron en riesgo su vida. Afortunadamente, él está fuera de peligro, pero con grandes gastos que no tiene cómo solventar y que sus amigos, entre ellos el técnico de Universitario de Deportes, Pedro Troglio, están costeando gracias a una colecta.

Selección Peruana en Rusia 2018: ¿Ricardo Gareca visitará a Claudio Pizarro y Cristian Benavente?

Según la web del diario Clarín de Argentina los técnicos que se unieron por Zamora son Pedro Troglio, Oscar Garré, Julio Falcioni, Gustavo Alfaro, Salvador Ragusa, Juan Kopriva, Marino de la Fuente, Ricardo Lombardi, Carlos Pachame, Felipe de la Riva, Rodolfo Della Pica, Gustavo Raggio, Gastón Esmerado, Alfredo Berti, Alfredo Oberti y Ricardo Carnieri. Ellos están buscando la forma de ayudar al amigo que, según propia confesión, vive en una casa prestada en Bolivia.

Víctor Bernay, asistente de Troglio en Universitario de Deportes invocó a los colegas y amigos de Julio Zamora a colaborar. "Tenemos que ayudar al 'Negro' porque no la esta pasando bien en Bolivia", pidió y razón no le falta.

Según declaraciones a Clarín, Julio Zamora no cobra porque "la directiva de Potosí me dice que el contrato terminó a fin de año y que no tienen deuda conmigo. Perdí todo, no me atienden el teléfono y necesitamos ese dinero para abonarle a la clínica. Mi situación está al limite", dijo.

Más de Universitario de Deportes

► Así define: las mejores postales de la práctica de la 'U' con Alberto Quintero de '9'



► Paulo de la Cruz dejó de entrenar con la Selección Peruana Sub 20



► Universitario estrena '9': el equipo titular para chocar ante San Martín [FOTOS]



► Jersson Vásquez: "El sábado el 'profe' nos metió una carajeada como nunca"

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO