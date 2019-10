El polémico comentario de Eduardo Rabanal a pocos días del choque entre cremas y ediles

Universitario de Deportes y Deportivo Municipal se ven las caras este sábado en el Estadio Nacional. La previa ya se calienta y Eduardo Rabanal fue uno de los que soltó un polémico comentario sobre los cremas luego de ser convocado a la Selección Sub 23.

"El técnico Víctor Rivera lo toma con mucha alegría porque, más allá del momento que pasamos, se nota que hay jugadores con la capacidad para ser convocados. Creo que Municipal no se queja cuando sus jugadores son convocados porque sabemos que en un equipo siempre tiene que haber un plantel, no solo once jugadores", dijo en Ovación.

El edil afirmó que será un partido muy bonito el que jugarán el sábado ante el equipo de Ángel Comizzo: "Será un partido bonito porque ambos necesitamos un triunfo. La 'U' es un equipo que ataca muy rápido. La baja de Aldo Corzo es importante", agregó.



Mientras Universitario de Deportes busca recuperar la punta, en manos de Alianza Lima, Deportivo Municipal no gana desde la primera fecha del Clausura. "Sabemos que estamos muy apretados en la parte de atrás. Nos gustaría romper una mala racha", concluyó Rabanal.



Selección Peruana: Sin Cueva ni Carrillo pero con Benavente. (América TV)

► Los divertidos disfraces de los jugadores de Juan Aurich para celebrar Halloween [FOTOS]



► El ultimo once 'bicolor' con Cristian Benavente y Sergio Peña [FOTOS]



► Prensa chilena destacó convocatoria de Gabriel Costa y habló de vengar la última derrota en la Copa América



► Con Benavente y sin Cueva : la lista de convocados de la Selección Peruana para enfrentar a Colombia y Chile