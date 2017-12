"Universitario de Deportes no hará locuras en la renovación de jugadores". Pese a que no puede realizar contrataciones de cara a la temporada 2018, la administración crema no suelta ni un sol más a la hora de negociar para que un futbolista continúe en el equipo.



Por eso hasta la fecha no han podido confirmar la continuidad de Luis Tejada en la 'U'. El administrador crema, Carlos Moreno, indicó que están esperando la respuesta del 'Pana' sobre su continuidad.

Luis Tejada se aleja de la 'U' y se acerca a Melgar de Arequipa

"Se ha conversado con el representante de Luis (Tejada), sus pretensiones no están al alcance de lo que puede pagar el club. Se le ha dicho las posibilidades del club y estamos esperando respuesta", dijo el administrador de Universitario de Deportes a radio Ovación

Por otro lado, la administración de los cremas siguen en su lucha que le levanten la sanción de no poder contratar durante el 2018.

"He tenido reuniones con gente de Conmebol que ve el tema de licencias para manifestarles nuestra preocupación por la forma en que se está implementando el sistema en el Perú. Creo que ha sido bastante productiva la reunión", contó.

Este miércoles se realizará el sorteo de la Copa Libertadores y Universitario de Deportes.



"Vamos a ver qué nos toca, tenemos que estar preparados para cualquier rival. Siempre nos resultan más asequibles los equipos bolivianos o venezolanos pero la 'U' no está para mirar por encima del hombro a nadie", finalizó.

Perú en Rusia 2018: conoce la nueva piel de la bicolor al detalle