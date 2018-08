Con la llegada de Alberto Rodríguez, Germán Denis y otros refuerzos, los hinchas se ilusionaron con ver a Universitario de Deportes peleando por el Torneo Clausura. Sin embargo, Nicolás Córdova le puso paños fríos a esta situación.

“El primer y único objetivo es salvar la categoría. Además, que los jóvenes se puedan desarrollar, porque son el futuro de la ‘U’”, dijo Nicolás Córdova en ESPN.

En ese sentido, el técnico de Universitario de Deportes se mostró satisfecho con el arribo de los refuerzos que le pidió a la administración crema. Asimismo, Nicolás Córdova no descarta jugar con doble ‘10’.

“Genera competencia interna. Tenemos la posibilidad de elegir y no hacerlo por descarte. Teníamos posiciones con un solo jugador. No teníamos otro enganche, como Diego Manicero. Con la llegada de Pablo, tenemos la posibilidad de elegir. Y por qué no jugar con dos enganches”, agregó Nicolás Córdova.

Es preciso señalar que Nicolás Córdova lleva cuatro triunfos, cuatro derrotas y un empate, en nueve partidos que dirigió a Universitario de Deportes.