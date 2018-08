Universitario de Deportes espera que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) envié - en un plazo máximo de 48 horas - el documento oficial para que el club concrete la llegada de sus refuerzos. De hecho, los cremas ya se sentaron a negociar con algunos futbolistas nacionales y extranjeros para que se sumen al cuadro que dirige Nicolás Córdova.

“No serán dos, ni tampoco serán seis. Serán tres o cuatro jugadores. Que tengan nivel y no sean excesivamente caros para el club. La idea es que la próxima semana lleguen los refuerzos”, reveló el gerente de comunicaciones de Universitario de Deportes, Carlos Univazo, en una entrevista con El Comercio.

En las últimas horas, trascendió que el jugador uruguayo, Santiago Silva (exjugador de Sporting Cristal) será el próximo delantero de Universitario de Deportes. “El ‘9’ será extranjero”, enfatizó Univazo. ¿Y Diego Mayora?

“Al club llegaron muchas solicitudes, de muchos empresarios que quieren integrar Universitario. Alguien a lo mejor llamó a Mayora, pero eso no significa que tenga un pie dentro del club. Es una decisión conjunta, colegiada. Se tiene que evaluar el perfil. Me parece que Diego no será un ‘9’ que vamos a presentar”, agregó Carlos Univazo.

Por otro lado, el gerente de comunicaciones descartó que Universitario de Deportes tenga intenciones de rescindir el contrato de Daniel Chávez, quien es constantemente criticado por los propios fanáticos cremas, debido a su baja producción goleadora.