La respuesta de Universitario de Deportes tras ser sancionado con el cierre de tribunas populares

Universitario de Deportes fue sancionado por la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol con el cierre de sus tribunas populares para el primer partido que afrontará en condición de local por la Liga 1 (ante El Pirata). Esto a raíz de que los cremas incumplieran con el pago total de las remuneraciones a la plantilla correspondientes a los meses de noviembre y octubre del 2018.

Tras el castigo aplicado a Universitario de Deportes por la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol, el gerente crema, Carlos Moreno , habló con Depor para aclarar la situación y justificar el retraso de los pagos.

“Tienen que entender la realidad de los clubes peruanos. Mi realidad no me permite ponerme al día con un pasivo corriente de más de 8 millones de dólares. Entonces, tienen que aplicar la norma en base a la realidad que se tiene”, afirmó el directivo de Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes recibe duro castigo antes del inicio de la Liga 1

Además, Moreno explicó que Universitario de Deportes solo se retrasó ocho días con el pago del salario de sus trabajadores con respecto a octubre. Mientras tanto, en noviembre, el club crema canceló la deuda a sus futbolistas 12 días después.

Ojo a un detalle. La Comisión de Licencias de la FPF contempla la posibilidad de que los clubes regularicen el pago de su deuda salarial después de los cinco días de haberse vencido el plazo.

“Nosotros vamos a presentar una apelación por esta sanción. Si lo que se quieren es sancionar un pago que no ha sido entregado, justamente nos están castigando no permitiéndonos generar ingresos, cerrándonos las tribunas [populares] y, por ende, no podemos generar”, agregó Moreno.