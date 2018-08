La pesadilla parece estar a punto de terminar en Universitario de Deportes con la llegada de Germán Denis y también con las negociaciones avanzadas con otros jugadores. Los cremas necesitan de sus refuerzos lo antes posible; sin embargo los hinchas tendrán que tener un poquito más de paciencia.

Al ser consultado sobre su estreno, el delantero Germán Denis sostuvo que ve muy complicado poder jugar este domingo cuando el equipo visite a Comerciantes Unidos en Guadalupe.

El 'Tanque' es crema: Denis fue presentado como refuerzo de la 'U'

"Acabo de pasar una revisión médica y es por ahí difícil estar disponible el fin de semana sin conocer a mis compañeros, es algo ilógico. Lo importante es empezar a conocerlo y estar a disposición en los próximos días", dijo Denis.

Con esto, su debut tendría que esperar una semana más y sería en Arequipa. Una plaza complicada y con altura; sin embargo el ex Napoli confesó no tener problemas. "Me gustan muchos estos desafíos. He venido (a la altura) muchas veces con la Selección de Argentina, y tengo buenos recuerdos", agregó.

Universitario de Deportes: ¿Cuándo será el estreno de Germán Denis con la camiseta crema? (Andrea Closa)

La hegemonía de los delanteros extranjeros en el fútbol peruano [FOTOS]

Al igual que Germán Denis, en el duelo ante Melgar por la primera fecha del Clausura también regresará el panameño Alberto Quintero al primer equipo. Y, por ahí quizá también algún otro refuerzo más.