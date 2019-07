Con Universitario de Deportes y Sporting Cristal: así se jugarán los octavos de final de la Copa Bicentenario 

La Copa Bicentenario ya tiene programación para los octavos de final. El torneo, que tiene como principales protagonistas a Universitario de Deportes y Sporting Cristal , se reanudará el sábado 10 de agosto.

El domingo 11 de agosto, Universitario de Deportes enfrentará a Los Caimanes en Olmos y el lunes Sporting Cristal visitará a Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao.

Los octavos y cuartos de final de la Copa Bicentenario se disputan en partido único. Los partidos de semifinal son ida y vuelta. La final se disputará en partido único y sede neutral. Los equipos son locales de acuerdo al ranking de la Copa Bicentenario.

Programación completa de los octavos de final de la Copa Bicentenario

Sábado 10



Cantolao vs. Binacional

Hora: 11 a.m

Estadio: Miguel Grau (Callao)



Unión Comercio vs. Deportivo Municipal

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: IPD de Moyobamba



Melgar vs. Real Garcilaso

Hora: 4 p.m.

Estadio: Monumental UNSA (Arequipa)



Sport Loreto vs. Sport Huancayo

Hora: 8 p.m.

Estadio: Aliardo Soria Pérez (Pucallpa)



Domingo 11



Deportivo Coopsol vs. San Martín

Hora 11 a.m.

Estadio: Segundo Aranda Torres (Huacho)



Atlético Grau vs. UTC

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Municipal de Bernal (Piura)



Los Caimanes vs. Universitario de Deportes

Hora: 4 p.m.

Estadio: Francisco Mendoza Pizarro (Olmos)



Lunes 12



Sport Boys vs. Sporting Cristal

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau (Callao)



