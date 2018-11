Se va aclarando el panorama. Jairo Concha se convirtió en el jugador más pedido en el Fútbol Peruano. Sus buenas actuaciones en la temporada hicieron que clubes como Universitario y Sporting Cristal se interesen en contar con él para la próxima temporada.

"Aún no sé si me quede o vaya a otro club, tengo contrato hasta fines del 2019. La primera opción siempre la va a tener San Martín, ellos me han formado y me encuentro muy feliz acá", declaró el joven volante a Ovación.

El hinchaje confeso de Concha por Universitario inclinaría la balanza en favor de los cremas, aunque el jugador siempre pone por delante su crecimiento profesional, por lo que no tendría inconvenientes de jugar en Sporting Cristal. Además, su prioridad es centrarse en el presente y, luego de ello, plantearse opciones.

"Queda poco para que termine el año y después de eso puedo hablar de mi futuro. También hay que ver si es que quedo convocado para el Sudamericano Sub-20 con la selección", añadió.

Jairo Concha no podrá disputar los próximos encuentros con la Universidad San Martín debido a que fue considerado para la gira a Venezuela que tendrá la Selección Peruana Sub 20 como parte de su preparación al mando de Daniel Ahmed.

