Hohberg y la posibilidad de ponerse la '9' en el Universitario de Córdova 

Nicolás Córdova, después del 4-0 que sufrieron frente a la Universidad César Vallejo, no solo habló de su permanencia -confesó que los técnicos están siempre con las maletas listas-, también se refirió a la lesión de Germán Denis (fue cambiado a los 29 minutos, por Gary Correa): "Salió contracturado del gemelo. No tenemos dos nueves y eso te complica. Para mí, Osorio no es nueve".

Pero no fue la única vez que Córdova se refirió a quién podría reemplazar al 'Tanque'. Previo al choque con Sport Boys, por la fecha 10 del Apertura, el DT merengue habló de una opción para reemplazar a Germán (aquella vez estaba suspendido). ¿De quién se trataba? De Alejandro Hohberg. "Efectivamente puede jugar de '9'. Es algo que estamos estudiando", mencionó el DT sobre 'Alejo'.

Bueno, para mañana contra Cantolao no sería descabellado que Córdova esté repasando, otra vez, esa chance. Los números respaldan al 'Enano': es el segundo goleador del equipo, con cuatro tantos (el primero es, justamente, Germán Denis, con siete). ¿A quiénes les marcó el '7'? A Pirata FC, Universidad San Martín, Sport Boys y Sporting Cristal).



Encima, si hubo un detalle que a Córdova le llamó la atención de Alejandro, fue que la temporada pasada -en Alianza Lima- mostró polifuncionalidad por todo el frente de ataque. De 38 encuentros como titular, siete la 'movió' como delantero, 12 de extremo por derecha, 17 por izquierda y solo dos como organizador. Además, su velocidad es clave para marcar el pase y jugar a la espalda de los centrales.



Es cierto, también está Anthony Osorio y Alberto Quintero. Pero si Córdova revisa los últimos números, hoy Hohberg parte como la principal opción para estar en 'Modo Denis'. ¿A qué hora y dónde será el duelo contra el 'Delfín'? A las 8 pm., en el Miguel Grau.

Los partidos que jugó Hohberg, la temporada anterior, como 'punta'.

Fecha Partidos 09/03/18 Alianza Lima 0-0 San Martín 07/04/18 Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima 29/04/18 San Martín 1-0 Alianza Lima 25/07/18 Melgar 2-0 Alianza Lima 18/08/18 Sport Huancayo 1-1 Alianza Lima 30/09/18 Alianza Lima 1-0 Real Garcilaso 08/10/18 Municipal 1-0 Alianza Lima

