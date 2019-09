Intensidad completa: Antonio Gonzáles recordó cómo es jugar un clásico al mando de Ángel Comizzo

Universitario y Alianza Lima se enfrentarán este fin de semana por el Torneo Clausura en una nueva edición del clásico peruano. Antonio Gonzáles , exjugador del elenco crema, recordó su paso por la escuadra estudiantil y la manera en la que Ángel Comizzo vive este tipo de encuentros.

"Él ha jugado muchos clásicos en su país, siempre conversábamos y teníamos charlas previas en este tipo de partidos. La verdad, lo vive muy intenso, pero trata de manejarlo ante el grupo para dar tranquilidad", sostuvo el mediocampista, en diálogo con RPP.

Universitario y Alianza Lima marcó el debut de Antonio Gonzáles en el Fútbol Peruano. Por ello, el futbolista recuerda este encuentro con cierta nostalgia.

Escucha el programa de DeporCast con Bengoechea

"Yo tuve la oportunidad de debutar en un clásico y al margen de que estábamos jugando de visita, creo que tener a las dos hinchadas en ese partido de magnitud, se ve muy lindo por el escenario y para los propios jugadores. La 'U' me dio hospitalidad, me dio que comer y por eso estoy agradecido por eso digo que siempre será mi casa, al margen de que ya no estoy ahí", agregó.



Universitario y Alianza Lima se verán las caras en el partido correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura. El clásico está pactado para las 4:00 p.m. del domingo 29 de septiembre.



